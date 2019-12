Piše Daria Bertek Foto Tom Dubravec/Hanza Media i Zvonimir Barišin/Hanza Media

Bila sam na Adventu u Beču i Salzburgu, ali oni nemaju more! Splitski je poseban upravo po tome, s jedne strane jedeš fritule i griješ se kuhanim vinom, a sve uz zvuk galebova i šum mora. Uz to, pjevaju klape, pa di to još možete doživit?! - priča nam Tea Mamut, talentirana i uspješna mlada slastičarka koja nas je povela u splitsku adventsku avanturu. Nakon što je dovršila miješanje kreme te pripremila kore za blagdanski kolač u svojoj slastičarnici, Tea se za nekoliko minuta vratila s crvenim ružem, raspuštene kose i spremna za polazak. Pogodili smo prvi dan bure pa splitske kućice nisu imale previše posjetitelja, ali to nije pokvarilo blagdanski ugođaj. Tea je s nama prošetala splitskom Rivom i Đardinom, gdje je ove godine prvi put otvoreno klizalište. Đardin je zamišljen kao božićna oaza za djecu pa će im program biti posebno prilagođen. Bit će tu i raznovrsnih glazbenih nastupa, dječje kino te plesnjaci. Jedno je sigurno, klincima ove godine u Splitu neće nedostajati zabave.