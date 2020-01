Pišu Vinko Vuković i Milena Budimir Foto Ante Čizmić/Hanza Media Među napuštenim starim kamenim kućercima, u seocetu bez tekuće vode, kanalizacije, a i noćne rasvjete, ovaj entuzijastični par stvorio je Božićno selo, Božić, kakvog nigdje nema u Dalmaciji Kada se ideja rodi, teško ju je zaustaviti, pogotovo ako si vrijedan, domišljat i nije te strah. Ni okoline, ni kritike, ni, ah Bože moj, pustopoljine gdje svoje snove želiš ostvariti. Tako je i Tihomir Lučić u malom rodnom selu, Dolcu Gornjem, među napuštenim starim kamenim kućercima, u seocetu bez tekuće vode, kanalizacije, a i noćne rasvjete, odlučio stvoriti Božićno selo. Naumio je dovesti Božić, takav kakvog nema nigdje u Dalmaciji. Ma što u Dalmaciji - i šire. Na početku bijaše bager. A svjetlo je došlo nešto kasnije. Kad je bager obavio svoje i kad je Tiho zagrlio svoju Kristinu i gurnuo utikač u utičnicu. Bager je Lučićima trebao da probije brdo. A probijeno brdo trebalo im je kako bi dobili još nekoliko stotina metara šetnice. Ne znamo točno koliko jer Tiho metar ne upotrebljava. Lampice su, naime, njegova mjerna jedinica.

- A šta ću kad je tako, sve nam je u lampicama. Za ovu novu šetnicu mogu samo reći da smo, kako bismo je osvijetlili, potrošili osan koluta svjetleće gume, a kako svaki kolut ima 100 metara, onda i šetnica ima najmanje 800 metara - broji Tiho. Svijetle Lučići od sreće, kao da su i sami dio koreografije božićne bajke u Dolcu Gornjem. Osvijetlio je sve što se osvijetliti dalo, postavio jelene, postavio Djedove Mrazove, okitio stabla, uresio kamenje, napravio štalicu i postavio kućerke, preciznije - tri kućice u kojima možete kušati isključivo domaće proizvode. Tako će u Dolcu Gornjem servirati i soparnike, i fritule, i uštipke i kuhano vino, naravno domaće. Ove godine moći ćete probati i domaću pečenicu, ali i "frigane krumpire" jer "pommes frites" su oni kupovni, a ovi u Dolcu su domaći, iz zemlje izvađeni, rukom narezani.

- Ove godine imamo tri puta više lampica nego lani, a ukupno ih je oko dva milijuna i 300 tisuća - ponosno priča naš sugovornik.

Na pitanje koliko su zemlje ove godine "zapasali", odnosno koliko su se teritorijalno proširili u odnosu na premijernu godinu njihova Božićnog sela, puknuo je od smijeha:

- Zemlja?! Di vi ovde vidite zemlju?! Ovde je sami kamen! Istina, oko Lučića je sami kamen na kamenu. A sve njegova didovina.

- Ove smo godine Božićno selo proširili na 40.000 kvadrata, ali to je samo početak, bit će toga još.

- Čega?

- Pa, širenja. Cilj nam je već sljedeće godine imati tri i pol milijuna lampica i baren deset iljada novih kvadrata okićenog prostora.

Sjajan je Tiho Lučić lik, gušta dok razgovara s našom novinarskom ekipom.

- Moram spomenit prijatelje i zahvalit im na pomoći jer bez njih sigurno ne bi stigo sve uredit na vrijeme. Bila je ovo prava bauštela zadnjih tjedana - ističe. A radilo se žestoko. Dva i pol mjeseca bila su potrebna da se sve nađe na svome mjestu.

- Supruga i ja živimo u Solinu, ali se u Dolac priselimo od petnesti devetoga do petnesti trećega - objašnjava Tiho.

Potpuno su se posvetili Božićnom selu. Lani su, tijekom premijerne godine, imali 30.000 posjetitelja. A ove...

- Lani je to bilo iznad svih očekivanja, skoro pa pravo čudo, pa ću reć da bismo i ove godine bili sritni s takvim brojkama - skromno kaže Lučić.

Lampice nabavlja u Kini, naravno, ali izravno od proizvođača. Ima i agenta koji brine samo o onome što se u Dolcu proizvodi za Božićno selo.

- Sve šta dobijemo iz Kine napravljeno je po našoj detaljnoj narudžbi, i debljina lampica, i razmak, i dužina lanca... - nabraja Tiho.

Figure su, pak, hrvatske.

- Je, spojili smo se s tvrtkom Zima dekoracije iz Splita i oni su napravili fantastične stvari, tako da bez imalo lažne skromnosti mogu reć da će naš adventski ugođaj bit na teško dostižnoj razini - uvjerava Lučić.

Da ugođaj bude potpun, selom će defilirati i životinje, podjednako domaće i egzotične, a čarolija će potrajati sve do 6. siječnja, odnosno do blagdana Tri kralja. Mračna brda, na 350 metara nadmorske visine, rasvijetlio je Lučić s više od dva milijuna lampica i od sela Dolac Gornji napravio pravi mali Manhattan. Dva milijuna! U kilometrima je to 48, samo je šetnica duga 800 metara, ma možda i duža, a tek životinje. Ovoga Božića djeca u Dolcu mogu vidjeti ne samo emue, nego i, pazi sad, himalajske koze i kamerunske ovce. Na 40 tisuća četvornih metara proteže se Božićno selo, za 500 automobila osiguran je parking, a kad smo već u brojkama, lani je 40 tisuća naših Dalmatinaca posjetilo Dolac. Ove godine, kaže nam Tiho, očekuje ih barem dvostruko više. A mi u to uopće ne sumnjamo. I dok odlazimo, on jedva čeka da padne mrak pa da još jednom provjeri je li sve u redu.