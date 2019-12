- Važno je nabaviti dobar bakalar, a ovaj norveški je ipak najbolji - otkriva nam Kristijan. Bakalar nabavlja u jednom trgovačkom lancu u vakuum pakiranju i to je dobro jer se bakalar mora manje namakati u vodi. Ipak, on ga namače od tri do pet dana kako bi postao što mekši i dobio na dodatnom volumenu. Onaj koji nije u vakuumu, trebao bi se namakati i do osam dana. - Što duže stoji u vodi, bakalar je ukusniji i bolje se kuha - pojašnjava nam Kristian. Bez obzira na to o kojem se načinu radi, zajedničko za sve je da se bakalar najprije namoči nekoliko dana, zatim se istuče batom, skuha u vodi u kojoj se namakao, pa očisti od kože i kostiju. Tu su i nezaobilazni domaći krumpir, peršin i češnjak, koji jelu daju poseban "šug". Uz miris bakalara spravljenog na crveno ili bijelo najbolje se slaže domaće crno vino, dodaje Kristian.

- Program počinje od blagdana Svetog Nikole. Dani bakalara postali su naša tradicionalna manifestacija za vrijeme adventa i to su ljudi jako dobro prihvatili. Zanimljivo je da sve više naših posjetitelja dolazi po bakalar i nosi ga svojim kućama te ga jedu u krugu obitelji. I to je ta novina - istaknuo je Pavo Jerković, vlasnik restorana Villa Neretva. Što se tiče ostatka adventske ponude u Metkoviću, tu je i Ledena bajka na Neretvi. Umjetno klizalište će kao i prošle godine izmamiti na led mlade, ali i one starije Metkovke i Metkovce željne dobre zabave i avanture. To je zapravo ideja gradske uprave koja je projektom Ledena bajka odlučila upotpuniti adventski sadržaj tradicionalnih prosinačkih svečanosti u gradu na Neretvi, u kojem su dosadašnjih godina bile postavljene adventske kućice. No, kućice ostaju i ovaj put, pet će ih biti na Trgu kralja Tomislava, gdje će se postaviti i klizalište. Tako je grad Metković dobio nove sadržaje tijekom prosinca i božićno-novogodišnjih blagdana. Kako je predviđeno, klizalište će raditi svakim danom do kasnih večernjih sati, s naglaskom na program vikendom i poduke iz klizanja. Ulaz na klizalište bit će besplatan, plaćat će se samo najam klizaljki po pristupačnoj cijeni. Predviđeni su također Disney hour, tijekom kojeg djeca kližu s junacima iz Disneyjevih filmova, te događanja oko blagdana Svetog Nikole pod nazivom Santa Claus is coming to town.